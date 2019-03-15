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رئيسة وزراء نيوزيلندا: منفذ هجوم المسجدين سافر لعدة دول ولم يكن مقيما

الجمعة، 15 مارس 2019 11:44 م
رئيسة وزراء نيوزيلندا: منفذ هجوم المسجدين سافر لعدة دول ولم يكن مقيما رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
رويترز
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قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إن المشتبه فى تنفيذه هجوم كرايستشيرش سافر لعدة دول حول العالم ولم يكن من المقيمين لفترات طويلة في البلاد.

وقالت أرديرن فى مؤتمر صحفي في العاصمة ولنجتون إن الرجل استرالي "سافر لفترات متقطعة إلى نيوزيلند وبفي فيها لفترات مختلفة".

وأضافت "لا يمكن أن أصفه بأنه من المقيمين لفترة طويلة".

لكنها أشارت إلى أنه لم يكن على قوائم الترقب لا في بلادها ولا في استراليا.

وقتل المسلح 49 شخصا وأصاب أكثر من 40 في مسجدين في نيوزيلندا اليوم الجمعة.

وقالت أرديرن إن قوانين الأسلحة في البلاد يجب أن تتغير عقب الهجوم. وأضافت أن من بين الضحايا مواطنون من باكستان وتركيا والسعودية وإندونيسيا وماليزيا.

 


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