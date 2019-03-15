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خالد صلاح مدينا الحادث الإرهابى بنيوزيلندا: همجية لا يدفع ثمنها إلا الأبرياء

الجمعة، 15 مارس 2019 02:07 م
خالد صلاح مدينا الحادث الإرهابى بنيوزيلندا: همجية لا يدفع ثمنها إلا الأبرياء الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع
كتبت ريهام عبد الله
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أدان الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، الحادث الإرهابى الغاشم الذى استهدف مسجدين فى مدينة " كرايست تشيرش" فى نيوزيلندا، أثناء أداء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل نحو 49 شخصا وإصابة آخرين.

 

وقال صلاح عبر تويتر:" قلوبنا مع أهالي ضحايا نيوزيلندا، هؤلاء الأبرياء الذين هربوا من وحوش الكراهية والتطرف فى بلادهم ليسقطوا بين أنياب كراهية أكثرا حقداً و دموية، اللهم ألهم عائلات الضحايا الصبر وساعدنا يا رب على أن نطهر العالم من هذا الإرهاب غير المقدس وهذه الهمجية التى لا يدفع ثمنها إلا الأبرياء".

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الكاتب الصحفى خالد صلاح 

 

 

 

 


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