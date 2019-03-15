خادم الحرمين عن حادث نيوزلندا: مجزرة شنيعة وعلى المجتمع الدولى مواجهة خطاب الكراهية

كتب هيثم سلامة

أكد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن استهداف المصلين الآمنين بمسجدين فى نيوزلندا عمل إرهابى ومجزرة شنيعة، مشددا على مسئولية المجتمع الدولى فى مواجهة خطابات الكراهية والإرهاب.

وقال الملك سلمان عبد العزيز، "إن المجزرة الشنيعة فى استهداف المصلين الآمنين بمسجدين في نيوزلندا، عمل إرهابي، وتؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة خطابات الكراهية والإرهاب، التى لا تقرها الأديان ولا قيم التعايش بين الشعوب.. نسأل الله أن يرحم الشهداء الأبرياء، ويعجّل بشفاء المصابين".