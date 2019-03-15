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"حماية النيل" تؤكد إزالة 45 ألف حالة تعدٍ على النهر فى 16 محافظة منذ 2015

الجمعة، 15 مارس 2019 05:00 ص
"حماية النيل" تؤكد إزالة 45 ألف حالة تعدٍ على النهر فى 16 محافظة منذ 2015 التعديات على النيل
كتبت أسماء نصار
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كشف تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل، عن إزالة 45 ألفًا و71 حالة تعدٍ على النيل فى 16 محافظة منذ 5 يناير 2015، من إجمالى 50 ألفًا و399 مخالفة .

 

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 49 ألفًا و670 مخالفة جديدة، وذلك فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل، والتى يصل عددها 16 محافظة.

 

وأكدت وزارة الرى، أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء على المخالفات وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.

 

جدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015، وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى.

 


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