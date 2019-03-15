تنفيذ 2231 قرار إزالة إدارية لكافيهات ومقاهى بدون ترخيص بالقاهرة

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بمواصلة نشاطها المكثف وخطتها اليومية على مدار الفترتين الصباحية والمسائية لشن حملاتها المكبرة بكافة شوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق لفرض الانضباط بالشارع وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين، لمواجهة جميع أشكال المظاهر السلبية المنتشرة وخاصة بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، مع إتاحة توفير البديل الملائم لهم والأسواق النموذجية بمواقع قريبة لهم.

كما وجه عبدالعال، بحسب بيان للمحافظة اليوم، برفع جميع الإشغالات الثابتة والمتحركة والأكشاك المخالفة من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة، ومراجعة تراخيص الكافيهات والمقاهى والمحلات وإغلاق المخالف منها والغير ملتزمة باشتراطات الترخيص، على أن يتزامن معها حملات أخرى موازية لرفع مستوى كفاءة النظافة والتجميل والإنارة والرصف وحملات مرورية لفتح الشوارع المغلقة وتطبيق قانون المرور بحزم على السيارات المخالفة وظاهرة الانتظار الخاطئ ورفع اوناش المرور للسيارات المركونة والمتهالكة بدون لوحات، لتسيير حركة المرور منعاَ للتكدس وتحقيق السيولة المرورية المنشودة بالشوارع والمحاور الرئيسية، والعمل على إعادة فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات واستخدامها فى الغرض الأساسى المنشأة من أجله وتحقيق التواجد الشرطى والانضباط والنظام بالشارع القاهرى وإعادة الوجه الحضارى للعاصمة .

وطالب محافظ القاهرة، بتركيز حملات نوعية مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات ومخالفات البناء بمحيط المناطق الأثرية والتراثية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية والتى تشهد إقبال سياحى ملحوظ بقلب القاهرة كمزارات، وكذلك بتطهير محيط جميع المنشئات الهامة والحيوية والمدارس والجامعات ودور العبادة مساجد وكنائس ومداخل ومخارج محطات مترو الأنفاق، موجهًا بضرورة مراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية والدفاع المدنى عند إصدار التراخيص الخاصة بالمطاعم والمحلات والفنادق والمراكز التجارية المنتشرة بالعاصمة.

فيما أكد اللواء هشام أبو النصر مدير إدارة شرطة المرافق، أن الحملات الميدانية لرفع الاشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع اشكالها تتم وفقاَ لخطة تشمل انتشارها بكافة احياء مناطق القاهرة الاربعة ومستمرة يوميا وعلى مدار فترتى اليوم صباحا ومساء لحين تحقيق أهدافها فى فرض الانضباط والنظام بالشارع القاهرى والقضاء على كافة الظواهر السلبية ومعاقبة المخالفين لردعهم بالقانون بما يساهم فى اعادة الوجه الحضارى للعاصمة.

وأوضح أبو النصر، أن جميع الحملات التى شكلت على مدار الخمس ايام متواصلة حتى امس شاملة معظم أحياء القاهرة بمناطقها الاربعة قد اسفرت مجمعة عن تنفيذ 2231 إزالة إدارية للكافيهات بدون ترخيص ومقاهى شعبية مزعجة لراحة السكان المتواجدين بالقرب منها وتحرير 401 محضر اشغال طريق 52 محضر تلوث بيئة و12 محضر غلق ادارى، وتحرير 115 محضرًا بائع متجول وعدد 20 محضر لعدم حمل شهادة صحية مع رفع 10 عربات يد لبيع الخضار والفاكهة وإزالة 116 لافتة إعلانية و12 تاندة وفاترينة مختلفة الاشكال، وشملت الحملة ايضا تنفيذ 18 محضرًا مخالفة شروط الترخيص، وتم مصادرة الإشغالات وإيداعها بمخازن الأحياء والمرافق وإحالة المخالفين للنيابة المختصة.

وأكد رئيس حى الساحل، بقيام حملة بناء على توجيهات محافظ القاهرة على الجراجات العقارات المغلقة والتى تستخذم فى الغرض الغير مخصص لها وعلى السيارات المتروكة بالشوارع والتى لأتحمل لوحات معدنية ومهددة لسلامة المواطنين وأسفرت الحملة على فتح وتشغيل خمس جراجات بشارع شبرا والخماروية كما تم رفع خمس سيارات متروكة بالشارع منذ فترة طويلة تحمل ارقام 435 و275 و743 و391 و572 وسيارة اخرى بدون لوحات معدنية.