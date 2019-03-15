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تموين المنوفية: حررنا 3123 خالفة تموينية فى حملات مكبرة خلال شهرين

الجمعة، 15 مارس 2019 09:32 م
تموين المنوفية: حررنا 3123 خالفة تموينية فى حملات مكبرة خلال شهرين حملة تموين - صورة أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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أكد  المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه تم تحرير 3123 مخالفة تموينية خلال الشهور الأولى الماضية من العام  الحالى 2019 وحتى الآن، وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة.
 
وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"  أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية ، منها تقارير نقص وزن ، ومحاضرا ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين ، عدم إعلان ومزاوله النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء، ومراقبة الأسواق يوميا .
 
وأكد  وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية ، على استمرار الحملات المكثفة على المحلات والاسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر ،وتحرير محاضر لاصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية .
 
وأوضح كل ما يشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة وتحرير محاضر المخالفين لكى يكون عبرة لغيرهم .
 
 

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