تعرف على نتائج الحملات التموينية بالقاهرة والجيزة فى 24 ساعة

كتب أحمد حسنى

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديريات أمن (القاهرة – الجيزة) حملات تموينية مُكبرة، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة.

ونجحت الحملات فى ضبط 15 قضية أسطوانات بوتاجاز، ضبط خلالها (764 إسطوانة بوتاجاز)، وضبط 5 قضايا مواد بترولية، ضبط خلالها (47671 لتر مواد بترولية)، وضبط11 قضية دقيق مدعم وأقماح، ضبط خلالها (47,900 طن دقيق)، وضبط 242 قضية فى مجال مخالفات المخابز.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 19 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضبط خلالها (7,220 كيلو جرام – 15071عبوة زيت طعام)، وضبط 4قضايا فى مجال الاستيلاء على الدعم ، ومقررات الصرف التموينية، وضبط 52 قضية فى مجال الغش الغذائى، ضبط خلالها (28,801 طن مواد غذائية متنوعة – 3624 عبوة "عصائر، مقرمشات، سلع غذائية")، بالإضافة لضبط 29 قضية فى مجال الغش التجارى، ضبط خلالها (13,752 طن "منظفات ، بويات" – 15824 عبوة "مستحضرات تجميل ، معطرات")، وضبط 548 قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص)، وضبط 28 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، ضبط خلالها (4,257 طن لحوم، 1,680طن أسماك).

وتوالت نجاحات الحملات فى ضبط 15 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، ضبط خلالها (320 عبوة سجائر)، وضبط 6 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية ، والداجنة الزراعية، ضبط خلالها (43,900 طن أسمدة وأعلاف)، وضبط قضيتين فى مجال السلع والمنتجات مجهولة المصدر ضبط خلالها (عدد 1085قطعة "مستلزمات طبية ، غيار سيارات")، بالإضافة لضبط ضبط 73 قضية تموينية متنوعة بمديرية أمن القاهرة، شملت (11 قضية عدم الإعلان عن الأسعار- 12قضية فى مجال الصحة العامة –13 قضية سلع غذائية مجهولة المصدر)، وضبط مالك مصنع بدون ترخيص لتعبئة المواد الغذائية "سكر" لحيازة كميات من السكر التموينى المدعم قدرها (3 طن و 700 كيلو جرام) . بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.