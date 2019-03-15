تعرف على شروط التقدم لـ69 وظيفة قيادية بوزارة التنمية المحلية

كتب على عبد الرحمن

ينشر "اليوم السابع" الوظائف القيادية المطلوبة بوزارة التنمية المحلية، بعد إعلان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مد فترة تلقى طلبات التعيين على الوظائف حتى يوم 26 مارس الجارى، لإتاحة الفرص للراغبين فى التقديم. وهي: 5 وظائف لرئيس قطاع من الدرجة الممتازة، 14 وظيفة لرئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية، 50 وظيفة لمدير عام إدارة عامة من درجة المدير العام.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الإعلان عن هذه الوظائف يأتى فى إطار جهود الوزارة للدفع بدماء جديدة من الشباب المتميز والمرأة للعمل بالمناصب القيادية بالوزارة ودفع عجلة التنمية فى كل أنحاء مصر مؤكدًا أن اختيار القيادات سيتم من خلال اللجنة العليا للقيادات وبناء على خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف، وفى إطار من الشفافية والنزاهة الكاملة .

وللإطلاع على شروط المسابقة:































