تعرف على تعديلات قانون البناء الموحد وشروط استخراج التراخيص

تهدف تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 لتذليل العقبات فى استخراج تراخيص البناء، وتنظيم هذا الأمر من خلال وضع آلية، وبعد موافقة البرلمان على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

ومن المتوقع إقرار تعديلات البناء الموحد خلال الفترة المقبلة، خاصة أن قانون التصالح لا ينظم عملية البناء، وفيما يلى نرصد أبرز هذه التعديلات: