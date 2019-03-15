تعرف على تعديلات قانون البناء الموحد وشروط استخراج التراخيص

تهدف تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 لتذليل العقبات فى استخراج تراخيص البناء، وتنظيم هذا الأمر من خلال وضع آلية، وبعد موافقة البرلمان على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.
ومن المتوقع إقرار تعديلات البناء الموحد خلال الفترة المقبلة، خاصة أن قانون التصالح لا ينظم عملية البناء، وفيما يلى نرصد أبرز هذه التعديلات:
1. التعديلات مقدمة من الحكومة.
2. تهدف لمعالجة القصور الموجود فى القانون الحالى.
3. تضمن تفعيل دور اتحاد الشاغلين.
4. شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.
5. نصت صراحة على إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة.
6. منعت تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك.
7. نصت صراحة على زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مكتب هندسى.
8. منحت وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى.
9. شهر هو المدة اللازمة لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ.
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