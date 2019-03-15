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الجمعة، 15 مارس 2019 02:21 ص
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كتب – إسلام سعيد

تصديرى الآثاث:مليار جنيه متأخرات الشركات.. وبرنامج دعم الصادرات يتضمن حوافز

الجمعة، 15 مارس 2019 02:00 ص
تصديرى الآثاث:مليار جنيه متأخرات الشركات.. وبرنامج دعم الصادرات يتضمن حوافز إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث
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كشف إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للآثاث، أن متأخرات شركات الآثاث الخاصة ببرنامج رد الأعباء التصديرية وصلت إلى مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم التوافق على طرق سدادها خلال اجتماع الحكومة الأخير مع المجالس التصديرية عقب استجابة رئيس الوزراء على جزء كبير من طلبات المجالس سواء ببرنامج دعم الصادرات الجديد أو المستحقات المتأخرة.
 
وقال درياس لـ"اليوم السابع"، إن الحكومة حريصة على تنمية الصادرات وهناك 16 لقاءا تم عقدهم بمشاركة رئيس الوزراء ولأول مرة نشهد هذا الاهتمام بالتصدير، لافتا إلى أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات سيكون مرن ويقبل إجراء تعديلات عليه وتم وضع الخطوط العريضة التى تسير عليها الصادرات على أن يقوم كل قطاع تصديرى بمناقشة التفصيلات مع وزارة التجارة.
 
وبشأن أهم بنود برنامج دعم الصادرات الجديد، أعلن درياس أن هناك جزء كبيرة منه مخصص لفتح أسواق جديدة ولم يركز على بند دون أخر، كاشفا أن البرنامج يشمل برامج لدعم الشحن إلى الأسواق الصعبة مثل دول الجمهوريات السوفيتية السابقة لتسهيل وصول منتجات مصرية إلى هناك.
 
وتابع رئيس تصديرى الآثاث، أن برنامج دعم الصادرات لأول مرة يركز على تعميق وتنمية الصناعات وإجراء توسعات فى الشركات المصنعة بمنحها أراضى صناعية بالمناطق التى تعمل بها، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات كبيرة للمجلس التصديرى للأثاث فى أفريقيا على أن نبدأ ببعثة تجارية إلى كينيا يوم 15 مارس الجارى وتضم 15 شركة.
 
 

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