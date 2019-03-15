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ترامب يقدم التعزية فى ضحايا الحادث الإرهابى: الولايات المتحدة تقف بجانب نيوزيلندا

الجمعة، 15 مارس 2019 03:03 م
ترامب يقدم التعزية فى ضحايا الحادث الإرهابى: الولايات المتحدة تقف بجانب نيوزيلندا دونالد ترامب
كتبت ريهام عبد الله
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قدم دونالد ترامب الرئيس الأمريكى، تعازيه للشعب النيوزيلندى فى ضحايا الجريمة البشعة، والعمل الإرهابى الذى استهدف مسجدين فى مدينة "كرايست تشيرش" فى نيوزيلندا، أثناء أداء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل نحو 49 شخصا وإصابة آخرين.

وقال ترامب عبر تويتر، إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب نيوزيلندا، فغرد:" أحر تعازى للشعب النيوزيلندى بعد المذبحة الرهيبة فى المساجد، لقد مات 49 من الأبرياء بلا معنى، وأصيب الكثيرون بجروح خطيرة، الولايات المتحدة تقف إلى جانب نيوزيلندا، فى أى شيء يمكننا القيام به، بارك الله في الجميع!".

دونالد ترامب
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

 


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