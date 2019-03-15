تدمير مخبأ للإرهابيين وقنابل تقليدية الصنع وإيقاف مهربين بالجزائر

وكالات الأنباء

دمر الجيش الجزائرى مخبأ للإرهابيين وأربع قنابل تقليدية الصنع بعد كشفها بمحافظة تيبازة شمال البلاد .

وأضاف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن عناصر من الجيش والأمن بمدينتى برج باجى مختار وتيارت أوقفت أربعة مهربين وصادرت منهم مركبة وأغراض أخرى معدة للتهريب .

كما عثرت وحدات مشتركة من الجيش والأمن الجزائريين على أسلحة حربية بصحراء مدينة البنود بمحافظة البيض جنوب غرب البلاد.

وأوضح بيان للمجموعة الإقليمية للأمن الجزائرى بالمحافظة اليوم أن الأسلحة تمثلت فى بندقيتين تكراريتين وبندقية من نوع كلاشنكوف و 44 طلقة خطاطة عيار 14.5 ملم وقذيفتين خاصة بالقاذف الصاروخى آر بى جى 7، وكمية من الذخيرة.