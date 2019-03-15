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بنك ناصر الاجتماعى يشارك فى منصة الأنشطة الطلابية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

الجمعة، 15 مارس 2019 01:01 م
بنك ناصر الاجتماعى يشارك فى منصة الأنشطة الطلابية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة دكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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أكد الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أنه فى إطار حرص البنك فى دعم ومساعدة الشباب شارك البنك فى فاعليات منصة الأنشطة الطلابية المقامة فى الجامعة الأمريكية والتى نظمتها مؤسسة شباب القادة من خلال عمل منصة طلابية تجمع الأنشطة الطلابية من كل الجامعات المصرية لعرض أهدافها والأنشطة التى تعمل عليها بمسابقة تهدف إلى تشجيع الأنشطة الداعمة لتنمية المجتمع حيث تم عرض 50 نشاطا طلابيا وشارك البنك فى عملية التقييم والتحكيم لهذه الانشطة .
 

وأوضح فاروق فى تصريحات اليوم، أن التعليم يعتبر من أهم أنواع الاستثمار وان النشاط الطلابى يعتبر عنصرا تعليميا مهما لما له من دور فى تنمية شخصية الطالب، وصقل مواهبه وتكوين شخصية قيادية قادرة على التصرف فى المواقف وقادرة على التفكير السليم والمتزن.

وأضاف النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن البنك قام أيضا بتعريف الشباب المشارك فى المؤتمر ببرنامج التدريب التوظيفى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "وظيفة تك" والذى يقدمه البنك بالتعاون مع المعهد القومى للاتصالات بهدف تدريب الشباب وتوفير فرص عمل لهم من خلال الاستفادة من الكوادر البشرية المتميزة وتأهيلهم وإعدادهم لسوق العمل حيث يحصل المتدرب فى نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد، بعد نجاحه فى إتمام البرنامج التدريبى الذى تتراوح مدته ثلاثة أشهر على أن يقوم البنك بتقديم قروض ميسرة بدون فائدة أو مصاريف إدارية تتحمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الالتزامات البنكية والمصرفية للقرض ويسدد المتدربون قيمة القرض بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم على دفعات تصل إلى 3 سنوات ولن يتم دفع أى قسط إلا بعد تعيين المتدرب فى عمله الجديد وبعد أول شهر من استلام العمل.


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شريف فاروق

الأنشطة الطلابية بالجامعة الامريكية

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