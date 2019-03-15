بعد فرز 10 لجان بانتخابات الصحفيين.. رشوان يحصد 788 صوتا مقابل 485 لرشاد

كتب محمود حسين - محمد صبحى

أظهرت المؤشرات الأولية عن فرز أصوات الناخبين بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين باللجنة الفرعية رقم 13 عن تقدم المرشح ضياء رشوان عن منافسيه على مقعد النقيب، بعد انتهاء أعمال فرز 10 لجان فرعية أسفرت عن حصول المرشح ضياء رشوان على 788 صوت، مقابل 485 صوت لصالح منافسه رفعت رشاد، بفارق 303 صوت.

وحصل المرشح ضياء رشوان، على 77 فيما حصل منافسه رفعت رشادك على 52 صوتا، وطلعت هاشم صوت واحد، وسيد الاسكندرانى صوتين ، وسمية محمود 3 أصوات، وعبد النبى سليمان صوتين وعاصم رشوان صوتين، وسعيد فرج صوت واحد، فيما بلغ عدد الأصوات الباطله باللجنة 7 أصوات.

وأظهرت أيضا النتائج الأولية للجنة 2 تقدم ضياء رشوان بـ107 مقابل 52 لرفعت رشاد، وفى لجنة رقم 26 تقدم ضياء رشوان بـ50 مقابل 25 لرفعت رشاد ، وفى لجنة رقم22 تقدم ضياء رشوان96 صوتا مقابل65 صوتا، وأيضا تقدم ضياء رشوان فى لجنة رقم 24 بـ83 صوتا

وفى لجنة 14 تقدم ضياء رشوان بـ99 صوتا مقابل 54 صوتا لرفعت رشاد، ولجنة 15 تقدم ضياء رشوان بـ88 مقابل 66 لرفعت رشاد

وحصل ضياء رشوان فى لجنة27 على 70 صوتا مقابل 30 صوتا لرفعت رشاد، وفى لجنة 28 حصل ضياء رشوان 63 صوتا مقابل 30 صوتا لرفعت رشاد.

وتقدم ضياء رشوان فى لجنة 29 أيضا بـ55 صوتا مقابل 52 لرفعت رشاد، وفى لجنة.

ومن المقرر أن تبدأ اللحان فى فرز بطاقات الانتخابات بالنسبة للمرشحين على مقعد عضوية مجلس النقابة فور الانتهاء من فرز الأصوات فيما يخص مقعد النقيب.