بعد غد.. بدء تسليم قطع أراضي قرعة الإسكان المتميز بمدينة سوهاج الجديدة

كتب أحمد حسن

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بمنطقة الامتداد الجنوبى بالمدينة (455 فداناً)، والمحجوزة بالقرعتين العلنيتين اللتين تم إجراؤهما بتاريخ 11-11-2017، و21-4-2018، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 17-3-2019، وحتى يوم الخميس الموافق 9-5-2019.

وقال المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة: سيتم تسليم قطع الأراضى بالمجاورة الثالثة من 1 : 25، يوم الأحد17-3-2019، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 18-3-2019، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 19-3-2019، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 20/3/2019، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 21-3-2019، والقطع من 126 : 151، يوم الأحد 24-3-2019، وسيتم تسليم القطع بالمجاورة السادسة من 1 : 25، يوم الإثنين، 25-3-2019، والقطع من 26 : 50، يوم الثلاثاء، 26/3-2019، والقطع من 51 : 75، يوم الأربعاء 27-3-2019، والقطع من 76: 105، يوم الخميس 28-3-2019، وسيتم تسليم القطع بالمجاورة السابعة القطع من 1 : 25، يوم الأحد، 31-3-2019، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 1-4-2019، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 2-4-2019، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 3-4-2019، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 4-4-2019، والقطع من 126 : 150، يوم الأحد 7-4-2019.

وأضاف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة: سيتم تسليم قطع الأراضى بالمجاورة الثامنة من 1 : 30، يوم الإثنين 8-4-2019، والقطع من 31 : 60، يوم الثلاثاء 9-4-2019، والقطع من 61 : 90، يوم الأربعاء 10-4-2019، والقطع من 91 : 120، يوم الخميس 11/4/2019، والقطع من 121 : 150، يوم الثلاثاء 16-4-2019، والقطع من 151 : 180، يوم الأربعاء 17-4-2019، والقطع من 181 : 210، يوم الخميس 18-4-2019، والقطع من 211 : 240، يوم الأحد 21/4/2019، والقطع من 241 : 270، يوم الإثنين 22/4/2019، والقطع من 271 : 283، يوم الثلاثاء 23-4-2019، وسيتم تسليم القطع بالمجاورة التاسعة من 1 : 25، يوم الأربعاء 24-4-2019، والقطع من 26 : 50، يوم الأحد 28-4-2019، والقطع من 51 : 73، يوم الثلاثاء 30-4-2019، وسيتم تسليم القطع بالمجاورة العاشرة من 1 : 25، يوم الخميس 2-5-2019، والقطع من 26 : 50، يوم الأحد 5-5-2019، والقطع من 51 : 80، يوم الإثنين 6-5-2019، والقطع من 81 : 109، يوم الثلاثاء 7-5-2019، موضحاً أنه تم تخصيص يومى الأربعاء 8-5-2019، والخميس 9-5-2019، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.​