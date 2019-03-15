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بعد غد.. بدء تسليم قطع أراضي قرعة الإسكان المتميز بمدينة سوهاج الجديدة

الجمعة، 15 مارس 2019 08:00 ص
بعد غد.. بدء تسليم قطع أراضي قرعة الإسكان المتميز بمدينة سوهاج الجديدة اراضى وزاره الاسكان - صوره ارشيفيه
كتب أحمد حسن
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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بمنطقة الامتداد الجنوبى بالمدينة (455 فداناً)، والمحجوزة بالقرعتين العلنيتين اللتين تم إجراؤهما بتاريخ 11-11-2017، و21-4-2018، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 17-3-2019، وحتى يوم الخميس الموافق 9-5-2019.

وقال المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة: سيتم تسليم قطع الأراضى بالمجاورة الثالثة من 1 : 25، يوم الأحد17-3-2019، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 18-3-2019، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 19-3-2019، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 20/3/2019، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 21-3-2019، والقطع  من 126 : 151، يوم الأحد 24-3-2019، وسيتم تسليم القطع بالمجاورة السادسة من 1 : 25، يوم الإثنين، 25-3-2019، والقطع من 26 : 50، يوم الثلاثاء، 26/3-2019، والقطع من 51 : 75، يوم الأربعاء 27-3-2019، والقطع من 76: 105، يوم الخميس 28-3-2019، وسيتم تسليم القطع بالمجاورة السابعة القطع من 1 : 25، يوم الأحد، 31-3-2019، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 1-4-2019، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 2-4-2019، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 3-4-2019، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 4-4-2019، والقطع من 126 : 150، يوم الأحد 7-4-2019.

وأضاف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة: سيتم تسليم قطع الأراضى بالمجاورة الثامنة من 1 : 30، يوم الإثنين 8-4-2019، والقطع من 31 : 60، يوم الثلاثاء 9-4-2019، والقطع من 61 : 90، يوم الأربعاء 10-4-2019، والقطع من 91 : 120، يوم الخميس 11/4/2019، والقطع من 121 : 150، يوم الثلاثاء 16-4-2019، والقطع من 151 : 180، يوم الأربعاء 17-4-2019، والقطع من 181 : 210، يوم الخميس 18-4-2019، والقطع من 211 : 240، يوم الأحد 21/4/2019، والقطع من 241 : 270، يوم الإثنين 22/4/2019، والقطع من 271 : 283، يوم الثلاثاء 23-4-2019، وسيتم تسليم القطع بالمجاورة التاسعة من 1 : 25، يوم الأربعاء 24-4-2019، والقطع من 26 : 50، يوم الأحد 28-4-2019، والقطع من 51 : 73، يوم الثلاثاء 30-4-2019، وسيتم تسليم القطع بالمجاورة العاشرة من 1 : 25، يوم الخميس 2-5-2019، والقطع من 26 : 50، يوم الأحد 5-5-2019، والقطع من 51 : 80، يوم الإثنين 6-5-2019، والقطع من 81 : 109، يوم الثلاثاء 7-5-2019، موضحاً أنه تم تخصيص يومى الأربعاء 8-5-2019، والخميس 9-5-2019، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.​


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