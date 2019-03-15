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بعد حادث نيوزيلندا الإرهابى.."اليوم السابع" يرفع شعار "أوقفوا إسلاموفوبيا"

الجمعة، 15 مارس 2019 09:31 م
بعد حادث نيوزيلندا الإرهابى.."اليوم السابع" يرفع شعار "أوقفوا إسلاموفوبيا" "أوقفوا إسلاموفوبيا"
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رفع موقع "اليوم السابع" شعار "أوقفوا الإسلاموفوبيا" أو "Stop Islamophobia"، بعد الجريمة الوحشية التى لا يمكن وصفها بأقل من مذبحة إرهابية بحق مصلين سلميين ذهبوا ليمارسوا حقهم الطبيعى فى الصلاة والعبادة فى اثنين من مساجد نيوزيلندا، ليجدوا متطرفين يمطروهم بوابل من الرصاص المفعم بالكراهية والحقد ضد الآخر.

وتهمين ظاهرة الإسلاموفوبيا على عقول عدد كبير من المواطنين الغربيين وخاصة فى القارة الأوروبية، وذلك منذ أحداث 11 سبتمبر 2001 مرورا بالجرائم التى ارتكبتها جماعات إرهابية ضد أبرياء وحتى ظهور تنظيم داعش الإرهابى، والذى عزز هذا الشعور ضد الجاليات المسلمة فى الدول الأجنبية.

وبرصاص الغدر قتل ما لا يقل عن 49 شخصا فى هجوم على مسجدين فى مدينة "كرايست تشيرش" فى نيوزيلندا خلال صلاة الجمعة وأصيب 48 آخرين حتى الآن.

ويؤكد "اليوم السابع" على أن مثل هذه العمليات الخسيسة لا تختلف عن تلك التى تستهدف المصلين المسيحيين فى الكنائس أو رجال الأمن، أو أى آمنين فى أى مكان أيا كانت دياناتهم، ويدعو المجتمع الدولى إلى تحمل مسئوليته فى مواجهة خطاب العنف والكراهية الذى يستهدف ويدعو لسفك دماء الأبرياء بناءً على انتماءاتهم الدينية أو السياسية أو العرقية أو الفكرية.


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