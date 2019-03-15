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اليوم.. الخارجية تحتفل بالمرأة فى "يوم الدبلوماسية المصرية"

الجمعة، 15 مارس 2019 10:47 ص
اليوم.. الخارجية تحتفل بالمرأة فى "يوم الدبلوماسية المصرية" وزير الخارجية سامح شكرى
أحمد جمعة
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تحتفل وزارة الخارجية، بيوم الدبلوماسية المصرية، اليوم الجمعة، والذى يتم الاحتفال به فى الخامس عشر من شهر مارس من كل عام.

وأشار المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية فى تصريح، إلى أن وزارة الخارجية خصصت هذا العام للاحتفال بالمرأة في العمل الدبلوماسى، وإبراز ما قدمته من جهد وحققته من نجاحات منذ إقدامها على العمل الدبلوماسى فى أوائل ستينيات القرن الماضى، مضيفاً أن الجهاز الدبلوماسى المصرى حريص على أن يعكس الوجه المشرف للمرأة المصرية، حيث كانت وزارة الخارجية المصرية فى طليعة مؤسسات الدولة التى منحت للمرأة المصرية مجالاً للتقدم والتفوق، وأن تتبوأ مناصب قيادية فى داخل مصر وخارجها.

وفى هذا السياق، أوضح حافظ أن وزارة الخارجية أعدت فيديو بهذه المناسبة بعنوان "المرأة في الدبلوماسية المصرية: عمل وجهد من أجل الوطن"، وذلك لتسليط الضوء على الدور الذى تضطلع به المرأة فى العمل الدبلوماسى، سواء بديوان وزارة الخارجية، أو بالخارج من أجل خدمة ورفعة الوطن.

 

هذا ويمكن مشاهدة الفيديو على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع فيسبوك.

 

 
 
 

 


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