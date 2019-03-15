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المرور: غلق جزئى لشارع جامعة الدول العربية 3 سنوات بسبب المترو

الجمعة، 15 مارس 2019 05:31 م
المرور: غلق جزئى لشارع جامعة الدول العربية 3 سنوات بسبب المترو شارع جامعة الدول أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تغلق اليوم الجمعة الإدارة العامة لمرور الجيزة شارع جامعة الدول العربية لإنشاء فتحة هواية لمحطة مترو أنفاق، والتى تستغرق 3 سنوات فى الاتجاه من شارع السودان حتى ميدان النصر، وسط انتشار الخدمات المرورية.

 

وقال مصدر أمنى إنه فى إطار البدء فى أعمال إنشاء محطة مترو أنفاق (جامعة الدول العربية)، وبمناسبة أعمال إنشاء هواية محطة مترو أنفاق بشارع جامعة الدول العربية، والتى تستلزم غلقا جزئيا لشارع جامعة الدول العربية فى الاتجاه القادم من شارع السودان باتجاه ميدان النصر، بداية من المنطقة المواجهة لنقطة شرطة الأوقاف، بطول 250 مترا وعرض 15 مترا متغير الأبعاد، حتى المنطقة المواجهة لمبنى الأسواق الحرة مع ترك حارة مرورية لحركة السيارات، والتى تستمر لمدة ثلاثة أعوام بداية من اليوم الجمعة الموافق 15/3/2019 .

 

وستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بنطاق الأعمال بالكامل، وتعيين الخدمات المرورية، لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة.


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