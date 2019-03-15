المؤشرات الأولية بالإسكندرية.. تقدم ميرى وشبانة ومحمد يحيى يوسف بانتخابات الصحفيين

الإسكندرية - أسماء على بدر

ظهرت المؤشرات الأولية عن فرز أصوات الناخبين، بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين بالإسكندرية، فوز خالد ميرى ومحمد شبانة ومحمد يحيى يوسف بأعلى الأصوات.

وجاءت النتائج بحصول خالد ميرى على 69 صوتا، وحصول محمد شبانة على 68، ومحمد بهاء مباشر على 40 صوتا، ومحمد يحيى يوسف على 46 صوتا، ومحمود كامل على 36، وهشام يونس على 26، ويوسف أيوب على 24 صوتا، وحاتم زكريا على 13.

بينما حصلت دعاء النجار على 36 صوتا، وإيمان عوف على 9 أصوات، ومحمد ربيع على 27 صوتا، وخالد البلشى على صوت 18، وحماد الرمحى على 37 صوتا، وهيثم النويهى على 27، ومحمد يوسف على 29 صوتا، ومحمد السيد حسانين على صوتين، وحنان فكرى 24 صوتا، وحازم حسنى 5 أصوات، وتامر هنداوى 21 صوتا.

وسجلت النقابة الفرعية بالإسكندرية 115 عضوا وتوافد عدد كبير على النقابة الفرعية الإسكندرية بعد اكتمال النصاب القانونى، ومن الجدير بالذكر أنه يترشح على منصب أعضاء مجلس النقابة 52 مرشحا، وعلى منصب النقيب 11 مرشحا.