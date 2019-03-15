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الكهرباء: شركات التوزيع تشترط جواب تصالح فى مخالفات البناء لتركيب عداد

الجمعة، 15 مارس 2019 08:19 ص
الكهرباء: شركات التوزيع تشترط جواب تصالح فى مخالفات البناء لتركيب عداد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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أكدت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الوزارة من خلال شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية نجحت فى تركيب 2 مليون عداد كودى مسبوق الدفع خلال الفترة الماضية، كاشفا أن المخالفين الذين تم توصيل التيار لهم ممن قدموا طلبات قبل 30 يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة، أن موافقة مجلس النواب على قانون التصالح مع مخالفات البناء ستمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها من سارقى التيار الكهربائى، لافتا إلى أنه سيتم حساب الاستهلاك الفعلى للمواطن من خلال العداد مسبوق الدفع الذى سيتم تركيبه.

وقال مصدر بوزارة الكهرباء لـ "اليوم السابع"، إنه فور إقرار قانون التصالح مع مخالفات البناء الجديد سيتم فتح باب تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائى بالمناطق العشوائية و المخالفة مرة أخرى، مشيرا إلى أن شركات توزيع الكهرباء سوف تشترط حصول مقدم الطلب على جواب التصالح مع الحى التابع له بعد سداد قيمة التصالح التى يحددها الحى.

وقال المصدر، إنه سيتم السماح لمن تم توصيل التيار الكهربائى لهم من خلال العداد الكودى بتغير الملكية، بحيث تحمل اسم مالك الوحدة بدلا من رقم مسلسل من خلال سداد رسوم طفيفة لشركات توزيع الكهرباء، لافتا إلى أن كل هذه الضوابط سيتم تحديدها من قبل وزارة التنمية المحلية.

وأكد المصدر، أن هذا القانون سيقضى على سرقات التيار الكهربائى التى تكبد القطاع ما يقرب من 2 مليار جنيه سنويا، علاوة على إنهاء نظام الممارسة الذى يعتبر حاليا أزمة فى تطبيق منظومة بطاقات التموين، بسبب عدم القدرة على تحديد الاستهلاك الفعلى للمشترك.


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الطاقة المتجددة

العدادات الكودية

قانون التصالح مع مخالفات البناء

الكهرباء




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