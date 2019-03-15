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الكنيسة المصرية الأرثوذكسية في نيوزيلندا تنعي ضحايا الهجوم المسلح على مسجدين

الجمعة، 15 مارس 2019 10:02 ص
الكنيسة المصرية الأرثوذكسية في نيوزيلندا تنعي ضحايا الهجوم المسلح على مسجدين الهجوم الارهابى
ويلنجتون )أ ش أ(
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 نعت الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية في نيوزيلندا شهداء الهجوم المسلح الغاشم على مسجدين في (كرابىيست شيريش) والذي أسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين.

 

وعبرت الكنيسة - في بيان اليوم الجمعة - عن خالص أسفها وحزنها العميق جراء الهجوم الإرهابي على المسجدين، ما أوقع ضحايا من الأبرياء الذين فقدوا حياتهم.

 

وتقدمت الكنيسة بخالص التعازي لأسر الشهداء، معربة عن تمنياتها بالشفاء لجميع المصابين.

 

وأعلنت الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية في أوكلاند بنيوزيلندا أنها ستدق أجراسها في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر بعد غد الأحد؛ تضامنا مع الأخوة المسلمين في جميع أنحاء نيوزيلندا والعالم أجمع، داعية المولى عز وجل أن يمنح العالم سلاما، وأن يجعل نيوزيلندا دائما مكانا للتسامح الديني والمحبة.

 

 


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