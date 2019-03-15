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الكاتب الصحفى يوسف أيوب يسجل بعمومية الصحفيين

الجمعة، 15 مارس 2019 10:52 ص
الكاتب الصحفى يوسف أيوب يسجل بعمومية الصحفيين الكاتب الصحفى يوسف أيوب
كتب محمد السيد و هشام عبد الجليل - تصوير حسام عاطف
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سجل الكاتب الصحفى يوسف أيوب، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والمرشح  لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منب النقيب، و6 من أعضاء مجلس النقابة.

كما سجل فى الجمعية العمومية كل من عصام شلتوت، وعمرو جاد رؤساء التحرير التنفيذيين وسعيد الشحات وشعبان هدية مديرا التحرير اليوم السابع.

ومن المقرر أن يستمر التسجيل حتى  الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ويتم مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة  المشرفة على الانتخابات، وأنه فى حالة اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية بحضور 25 % من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة والبالغ عددهم (8624) يبدأ الاجتماع مباشرة بمسرح النقابة بالطابق الأرضى، لمناقشة جدول الأعمال الذى يتضمن اعتماد تقرير مجلس النقابة، والميزانية العمومية للسنة المنتهية، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام القادم، ومناقشة اقتراحات بعض أعضاء الجمعية العمومية .

تجرى الانتخابات فى 30 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية،تحت إشراف 31 مستشاراً من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.

 

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