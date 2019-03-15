"القوى العاملة": فض إضراب 1200 مصرى بإيطاليا

كتب محمود راغب

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا نجح فى فض إضراب عمال شركة (Grupo Faro لإلحاق العمالة بالمنشآت التجارية والصناعية بجميع أنحاء إيطاليا، ومن أهم تلك المنشآت محلات (ZARA) الشهيرة، وتعتبر العمالة المصرية العمود الفقرى لتلك الشركة، حيث يصل عددهم 1600 عامل منهم 80% مصريين، وحصلوا على مزايا برفع أجورهم وتعويضات لساعات العمل عن 5 سنوات سابقة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، فى بيان اليوم، إنه بالتواصل مع المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، لتوضح أبعاد المشكلة وطلبات العمال، كشف عن أنها تكمن فى أن قيام السلطات الإيطالية بالتفتيش على إدارة الشركة Grupo Faro، حيث اتضح لها أن وضع العمالة غير سليم من ناحية أجر ساعة العمل والدرجة الوظيفية، وأنه ينبغى تسوية وضعهم بأثر رجعى، مما دفع العمال بالإضراب على مستوى إيطاليا مطالبين بحقوقهم .

وأضاف المستشار العمالى، أنه بناء على توجيهات من وزير القوى العاملة محمد سعفان، والسفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو، قام مكتب التمثيل العمالى باستدعاء صاحب الشركة ويدعى "روبرتو" وتم بحث المشكلة للتوصل لنقطة التقاء وحل وسط وتم عرض تسويه تتضمن رفع أجر ساعة العمل للقدامى من العاملين إلى 7.30 يورو بدلا من 6.5 يورو، وللجدد إلى 6.8 يورو بدلا من 6.5 يورو، ورفع الدرجة الوظيفية للعمال كل حسب أقدميته إلى الدرجة الرابعة.

كما تم الاتفاق على حصول العامل على 3 ألاف يورو عن كل سنة شغل خلال الـ 5 سنوات الأخيرة كفرق ساعة العمل من 6.50 إلى 7.30 يورو بإجمالى 15 ألاف يورو يتم دفعهم للعمال على ثلاث دفعات، بالإضافة إلى 1000 يورو عن كل سنة شغل بعد السنة الخامسة، وفض الإضراب والإبقاء على علاقة العمل وتحرير عقود جديدة.

وحرصا من مكتب التمثيل العمالى على حقوق العمال المصريين وعدم فقدهم لوظيفتهم والتى من الصعب الحصول على وظيفة فى ظل الوضع الحالى فى إيطاليا، قام تم عقد اجتماع برموز من العمالة من معظم المدن الإيطالية فى مقر الشركة فى مدينة المنزه وتم ابداء النصح والمشورة للعمالة وطرح ما توصلنا إليه من اتفاق مع إدارة الشركة واستجاب معظم العمال فى معظم المدن الإيطالية وتم فض الإضراب، ورفع العمال لافته أخذنا حقنا فى وجود المستشار العمالى وأعلنوا العودة للعمل .

وقام العمال المصريون بتوجيه الشكر لوزير القوى العاملة وقنصل مصر فى ميلانو ومكتب التمثيل العمالى على الجهد الذى قام به بحصولهم على هذه الزيارة والحفاظ على عقودهم واستمرارهم فى العمل .