القومى للمرأة بسوهاج يختتم فعاليات حملتى "طرق الأبواب" و"لأنى رجل".. صور

سوهاج - محمود مقبول

اختتم فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج فعاليات حملتى "طرق الأبواب" و"لأنى رجل"، والتى استمرت على مدار أسبوعين من الأنشطة المتنوعة بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع المحافظة ومديريات الخدمات ومجالس الأحياء والمدن، صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج.

وأضافت "سحر" أن الحملات تأتى فى إطار احتفال المجلس بمناسبة مرور 100 عام على كفاح المرأة المصرية، وشملت رسائل الحملة بالتوعية حول تنظيم الأسرة والتعريف بالمجلس القومى للمرأة وأنشطته المختلفة الداعمة للمرأة وأنه حصن المرأة المصرية، مؤكدة أن المرأة المصرية رمز الأمان والحماية لأسرتها ووطنها وتم خلال الحملات الاستماع لآراء السيدات والفتيات الريفيات فى موضوعات قومية تخص المرأة الريفية ومشاكلها الاقتصادية والأسرية والاجتماعية.



































