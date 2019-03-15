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القبض على 3 متهمين قتلوا سائقا لخلافات على بيع سيارة بالمحلة

الجمعة، 15 مارس 2019 02:07 م
القبض على 3 متهمين قتلوا سائقا لخلافات على بيع سيارة بالمحلة حبس -ارشيفية
الغربية - عادل ضرة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط 3 متهمين بعد قيامهم بالتعدى بالضرب على سائق حتى الموت، لخلافات بينهم على بيع سيارة.

كان قد تبلغ للواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، من مأمور قسم أول المحلة، من أحد المراكز الطبية بوصول "حامد.أ.ح" 35 سنة سائق، ومقيم بدائرة مركز المحلة "متوفى".

تم تشكيل فريق بحث جنائى تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، قاده العميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والرائد هيثم الشامى رئيس مباحث قسم أول المحلة، والرائد محمد نصر معاون المباحث، وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "يسرى ك. ع" 48 سنة، عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة، سبق ضبطه فى قضية "سلاح أبيض" هارب، وتم ضبط الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة بمسكنه، و"رضا.ا. ع" 43 سنة عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، سبق ضبطه فى قضية "مخدرات"، و"مسعد.م. م" 29 سنة، ميكانيكى، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة، سبق ضبطه فى قضية "سلاح أبيض"، و"ياسر.ع. ع" 50 سنة، صاحب كافتريا، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة.

وأكدت تحريات فريق البحث وجود خلافات على بيع سيارة بين المجنى عليه، وبين المتهم الأول والثانى وقيامهما باستدراج المجنى عليه من محل إقامته إلى مسكن المتهم الأول، وقاما بالاستعانة بالمتهم الثالث والرابع من أصدقائهم وتناوبوا بالتعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين (الثانى – الثالث – الرابع)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الأول "هارب"، وأنهم عقب التيقن من وفاة المجنى عليه تم إحضاره إلى مركز القلب بالمحلة وفروا هاربين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.


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