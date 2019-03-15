القبض على هارب من 52 حكما بالخصوص

القليوبية نيفين طه

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالاشتراك مع مباحث قسم الخصوص، من ضبط هارب من 52 حكم حبس مستأنف وجزئى.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم الخصوص من ضبط "ا. م. ع" 32 سنة دائرة قسم الخصوص والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 52 حكم حبس (تبديد – كهرباء) بإجمالى "14 حكم مستأنف – 38 حكم جزئي" وهم القضية رقم 2954 لسنة 2014م جنح قسم الخصوص (تبديد)، حصر رقم 3284 لسنة 2014م، غيابى بالحبس 6 شهور، بجلسة 19/5/2014، والقضية رقم 14942 لسنة 2018م جنح قسم الخصوص ( تبديد ) ، حصر رقم 12512 لسنة 2018م، غيابى بالحبس شهر وكفاله 100 جنيه ، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.