القبض على تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة بشبرا الخيمة

القليوبية - نيفين طه

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بالطرق العامة بأسلوب المغافلة فى شبرا الخيمة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وتبين من التحريات قيام كل من "ا م ج" 33 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 15 قضية (مخدرات – سرقة متنوعة – سلاح – ضرب وأحداث عاهة – آداب عامة – عدم حمل بطاقة) مسجل شقى خطر تحت رقم 890 فئة أ – فرض سيطرة، و"م م ج" 30 سنة عاطل (شقيق الأول) والسابق اتهامه فى 9 قضايا (سلاح نارى – مخدرات – سرقة بالإكراه)، مسجل شقى خطر تحت رقم 1129 فئة ب سرقات بالإكراه ، و"م ع م" 19 سنة عاطل والسابق اتهامه فى عدد 3 قضايا (سرقة بالإكراه – مخدرات)، بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بالطرق العامة بأسلوب المغافلة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك، وبحوزتهم ( 2 ) سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 15 طلقة من ذات العيار وسلاح نارى فرد روسى محلى الصنع وعدد 3 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 80 جراما وعدد ( 150 ) قرصا مخدرا ومبلغ مالى 3200 جنيه وعدد 7 هواتف محمولة ماركات مختلفة ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية ماركة بجاج سوداء اللون موديل 2016، وبالكشف عنها برقمى الشاسيه 70003 موتور رقم 48241 تبين أنها تحمل لوحات معدنية رقم ق هـ ط 4562 المبلغ بسرقتها فى واقعة المحضر رقم 7310 لسنة 2018م جنح مركز قليوب بتاريخ 11/10/2018 بلاغ المواطن "محمد.ص" 26 سنة عامل ومقيم بلقس – دائرة مركز قليوب.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات أقروا بصحتها، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات عملهم الآثم والهواتف المحمولة من متحصلات السرقة والدراجة البخارية المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى، وبتطوير مناقشة المتهمين أقروا بارتكابهم وقائع أخرى، وجارى تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.