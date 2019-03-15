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القبض على المتهمين بقتل مسن لسرقة شقته بالعجوزة

الجمعة، 15 مارس 2019 10:24 م
القبض على المتهمين بقتل مسن لسرقة شقته بالعجوزة متهمين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على خادمة و5 أشخاص لاتهامهم بقتل مسن يحمل جنسية دولة عربية لسرقته بالعجوزة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد العثور على جثة مسن يحمل جنسية دولة عربية. 


وبإجراء التحريات تبين للمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة أن خادمة المجنى عليه استعانت باثنين من أشقائها و3 عاطلين لسرقة المجنى عليه، وعندما اكتشف أمرهم قتلوه خنقا واستولوا على مبلغ مالى ومتعلقات أخرى وفروا هاربين.


وبإعداد كمين للمتهمين تمكن المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة والنقيبان أحمد عادل وأحمد فاروق من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا أمام العقيد عمرو البرعى مفتش مباحث شمال الجيزة بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

 

 
 
 

 


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