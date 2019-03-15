video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 مارس 2019 04:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"القابضة الكيماوية": ارتفاع نسبة الإنجاز بكيما من 2 لـ99%

الجمعة، 15 مارس 2019 04:00 ص
"القابضة الكيماوية": ارتفاع نسبة الإنجاز بكيما من 2 لـ99% عماد الدين مصطفى - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق
كشف عماد الدين مصطفى ،رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أن نسبة انجاز مشروع كيما 2 بأسوان ارتفعت لنحو 99%.
 
وأضاف مصطفى ل"اليوم السابع" ، أن العديد من الوحدات فى المصنع ،يجرى حاليا تشغيلها تجريبيا ، كاشفا  انه قبل منتصف العام الجارى ستكون كل وحدات  المصنع الذى تزيد تكلفته عن 11 مليار جنيه تعمل بشكل كامل.
 
وقال إن مصنع كيما يعد من أهم المصانع الكبرى لإنتاج مادة الأمونيا، حيث يتم إنتاج نحو 1200 طن يوميا من الأمونيا، فضلا عن إنتاج 1575 طنا من سماد اليوريا.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "اليوم السابع" داخل مصنع كيما أسوان الجديد.. تكلفة إنشائه 235 مليون يورو.. ينتج 1200 طن يوميا من الأمونيا.. يوفر 3700 فرصة عمل.. صديق للبيئة لاعتماده على الغاز الطبيعى.. وافتتاحه رسميًا خلال مارس الجارى

مصنع كيما ٢

كيما اسوان

عماد الدين مصطفى

انتاج الامونيا




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

تعرف على تعديلات قانون البناء الموحد وشروط استخراج التراخيص

تعرف على تعديلات قانون البناء الموحد وشروط استخراج التراخيص

رداً على تخاريف أردوغان.. مصر لن تتصالح على الدم

رداً على تخاريف أردوغان.. مصر لن تتصالح على الدم

تريزيجيه يحسم مصيره مع قاسم باشا التركي نهاية الموسم

تريزيجيه يحسم مصيره مع قاسم باشا التركي نهاية الموسم

البورصة تربح 6.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

البورصة تربح 6.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

بالإنفوجراف.. تعرف على أبرز المعلومات عن مدينة السحر والجمال "أسوان"

بالإنفوجراف.. تعرف على أبرز المعلومات عن مدينة السحر والجمال "أسوان"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة