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"الغرف السياحية": تكوين لجنة لتطوير منظومة الاتحاد.. وتتولى الترويج السياحى

الجمعة، 15 مارس 2019 05:00 ص
"الغرف السياحية": تكوين لجنة لتطوير منظومة الاتحاد.. وتتولى الترويج السياحى رانيا المشاط - وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
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أقر مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية بتشكيل لجنة التطوير والتنمية والتى ستختص بتطوير منظومة العمل فى الإتحاد بالكامل، بالإضافة إلى ملف الترويج السياحى خلال الفترة المقبلة والبحث عن طرق جديدة للتسويق للمقصد السياحى.
 
يأتى ذلك فى الوقت الذى تم فيه تكليف إحدى الشركات المتخصصة فى الموارد البشرية لإعادة هيكلة الإتحاد بشكل كامل فيما يخص الموظفين وإجراءات الرقابة، دراسة تشخيصية كاملة لطريقة سير العمل فى الإتحاد وتطوير الأداء وإحكام الرقابة على العمل.
 
كذلك وافق مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف على منحة أوربية خاصة بالتدريب فى قطاع السياحة، وسيتم صرفها ليبدأ تقسيمها على الغرف الخمس بالإتحاد لتدعم الخطط التدريبية فى كل غرفة.
 
كما يعمل المجلس على دراسة الامكانيات المتوفرة بمركز القيادة الآمنة لإعادة تأهيله والعمل لتدريب سائقين السياحة، وبعد الإنتهاء من كافة الأعداد فى داخل مصر سيفتح المركز أبوابه لتدريبات القيادة الآمنة لسائقى الأتوبيسات من دول أخرى.
 
كما قرر مجلس إدارة الإتحاد تجديد التعاون بين مركز فنون الطهى فى الأقصر بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق فى جامعة جنوب الوادى لتدريب الشيفات على فنون الطهى فى الكلية.

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الترويج السياحى

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