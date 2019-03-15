العصار يبحث أوجه التعاون المشترك مع محافظتى الغربية والإسكندرية

كتب زكى القاضى

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، المهندس هشام السعيد محافظ الغربية، كما استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة لبحث سبل وأوجه التعاون المشترك .

يأتي هذان اللقاءان فى إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربى، للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الوزارات والمحافظات والهيئات وشركات القطاع الخاص، في إطار خطة التنمية المستدامة لمصر- 2030 ، حيث تم خلال اللقاءان استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وموقف تنفيذ المشروعات التي تقوم شركات الإنتاج الحربي بتنفيذها فى المحافظتين .

وخلال لقاء محافظ الغربية، تم الاتفاق على التعاون في مجالات تنفيذ إنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من المخلفات وإنشاء خطوط لتدوير القمامة لإنتاج الوقود البديل (RDF) بواسطة شركات الإنتاج الحربي وبالتعاون مع شركة (JST) الكورية الجنوبية من خلال توقيع بروتوكول بين الأطراف الثلاثة ، وكذا تعاون شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) التابع للوزارة مع المحافظة لتطوير مزرعة البيض بتكنولوجيا حديثة ورفع كفاءة مصنع إنتاج العلف.

وخلال لقاء محافظ الإسكندرية، تم استعراض إمكانيات شركة بنها للصناعات الإلكترونية ( مصنع 144 الحربى) لتنفيذ منظومة أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية لاستخدامها في مشروع إنارة أحياء المحافظة، وأيضاً تم مناقشة تطوير مصانع تدوير المخلفات بحيث يتم استخدامها في إنتاج الوقود البديل ( RDF) ، وتنفيذ مشروع تدوير المياه الرمادية بواسطة مركز التميز العلمى والتكنولوجى والذي يمكن تنفيذه في(المدارس، المساجد ، والكنائس ، والوحدات السكنية ، والمبانى الحكومية) حيث يتم معالجة 75% من مياه الصرف الصحى بحيث تصبح صالحة لري الزراعات وأي استخدامات أخري مما يساعد علي ترشيد نسبة 90% من استهلاك مياه الشرب ، كذلك تم مناقشة مشاركة وزارة الإنتاج الحربي في توفير عربات الطعام لصالح مشروعات الشباب في عدد من شوارع الإسكندرية، وكذا توريد البويات الخاصة بدهانات الشوارع وتوريد موفرات المياه التي يتم إنتاجها في شركة المعصرة للصناعات الهندسية ( مصنع 45 الحربي) لجميع المباني والمدارس ودور العبادة.

وقد أعرب المهندس هشام السعيد محافظ الغربية والدكتورعبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية عن ثقتهما في إمكانيات الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والإعتماد عليها في تنفيذ المشروعات المخطط تنفيذها بالمحافظتين نظراً للخبرات الفنية والعمالة المدربة المتوفرة بها وما هو مشهود لها خلال الفترة السابقة من نجاحات كبيرة حققتها في المشروعات التي تم إسنادها لها وتنفيذها بالجودة المطلوبة وفي التوقيتات المحددة وبأسعار منافسة ، وأضافا أن المحافظتين تقومان بوضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة لتطوير وتحسين منظومة العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالنفع علي المواطنين.