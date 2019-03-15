"العربية للتصنيع" تبحث مع شركة ألمانية إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الخشب

كتب زكى القاضى

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية الاستفادة من الخبرة الألمانية، وخلق فرص حقيقة للاستثمار فى العديد من المجالات الصناعية الحديثة.

وأشاد التراس بالخطوة المهمة لإنشاء مصنع لإنتاج ألواح الخشب MDFوالتخلص الآمن من مخلفات النخيل وفقا لمعايير الجودة العالمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تحقيق الاستفادة القصوى من منتجات ومخلفات النخيل خاصة فى ظل التوسعات المنتظرة فى زراعة النخيل بمحافظة الوادى الجديد.

جاء هذا خلال زيارة شركة سيمبل كامبSlemple.Kamp الألمانية، لبحث التعاون ونقل الخبرات فى مجال إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الخشب الفيبر بورد MDF من مخلفات النخيل، بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف متر مكعب سنويا، وذلك بمدينة الخارجة بالوادي الجديد.

يأتى إنشاء هذا المصنع، فى إطار الخطة القومية الدولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات، والمحافظة على البيئة، بالتعاون مع كل من وزارة البيئة ومحافظة الوادي الجديد.