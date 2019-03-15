video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 مارس 2019 11:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"العربية للتصنيع" تبحث مع شركة ألمانية إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الخشب

الجمعة، 15 مارس 2019 10:02 ص
"العربية للتصنيع" تبحث مع شركة ألمانية إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الخشب الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع
كتب زكى القاضى
إضافة تعليق

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية الاستفادة من الخبرة الألمانية، وخلق فرص حقيقة للاستثمار فى العديد من المجالات الصناعية الحديثة.

وأشاد التراس بالخطوة المهمة لإنشاء مصنع لإنتاج ألواح الخشب MDFوالتخلص الآمن من مخلفات النخيل وفقا لمعايير الجودة العالمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تحقيق الاستفادة القصوى من منتجات ومخلفات النخيل خاصة فى ظل التوسعات المنتظرة فى زراعة النخيل بمحافظة الوادى الجديد.

جاء هذا خلال زيارة شركة سيمبل كامبSlemple.Kamp  الألمانية، لبحث التعاون ونقل الخبرات فى مجال إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الخشب الفيبر بورد MDF من مخلفات النخيل، بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف متر مكعب سنويا، وذلك بمدينة الخارجة بالوادي الجديد.

يأتى إنشاء هذا المصنع، فى إطار الخطة القومية الدولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات، والمحافظة على البيئة، بالتعاون مع كل من وزارة البيئة ومحافظة الوادي الجديد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الدفاع يلتقى مستشار جنوب السودان للشئون الأمنية لبحث مجالات التعاون المشترك

العصار يبحث أوجه التعاون المشترك مع محافظتى الغربية والإسكندرية

الوادى الجديد

العربية للتصنيع

الفريق التراس

عبد المنعم التراس




لا تفوتك
شرطة نيوزيلندا تحث المواطنين على تجنب المساجد فى كافة أنحاء البلاد

شرطة نيوزيلندا تحث المواطنين على تجنب المساجد فى كافة أنحاء البلاد

فيديو.. وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

فيديو.. وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

فيديو معلوماتى.. تعرف على مخاطر النوم لساعات طويلة

فيديو معلوماتى.. تعرف على مخاطر النوم لساعات طويلة

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة