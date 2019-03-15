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العاهل السعودى وولى العهد يعزيان نيوزيلندا فى ضحايا الهجوم الإرهابى

الجمعة، 15 مارس 2019 06:35 م
العاهل السعودى وولى العهد يعزيان نيوزيلندا فى ضحايا الهجوم الإرهابى الملك سلمان وولى العهد السعودى
كتب هيثم سلامة
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بعث العاهل السعودى خادم الحرمين الشرفيين الملك سلمان عبد العزيز آل سعود، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، برقيتا عزاء إلى باتسى ريدى الحاكمة العامة لدولة نيوزيلندا، فى ضحايات الهجوم الإرهابى الذى استهدف مسجدين فى مدينة كرايست تشيرش. 

وقالت وزارة الخارجية السعودية:"القيادة تعزى حاكمة نيوزيلندا فى ضحايا الهجوم الإرهابي الذى استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش".

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حساب وزارة الخارجية السعودية عبر تويتر

وأضافت:"بعث خادم الحرمين الشرفيين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة، للسيدة باتسى ريدى الحاكمة العامة لنيوزيلندا، فى ضحايا الهجوم الإرهابى الذى استهدف مسجدين فى مدينة كرايست تشيرش، وما نتج عنه من وفيات وإصابات".

وقال الملك سلمان:"علمنا بنبأ الهجوم الإرهابى الذى استهدف مسجدين فى مدينة كرايست تشيرش، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامى المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب نيوزيلندا الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازى وصادق المواساة ، مؤكدين مساندتنا لبلادكم الصديق فى هذا العمل الإرهابى الذى تدينه كل الأديان والأعراف والمواثيق الدولية، سائلين المولى سبحانه أن يتغمد المتوفين برحمته ورضوانه وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

وزارة الخارجية السعودية
وزارة الخارجية السعودية

كما بعث الأمير محمد بن سلمان عبد العزيز آل سعود ، ولى العهد السعودى، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة ، للسيدة باتسى ريدى الحاكمة العامة لنيوزيلندا فى ضحايا الهجوم الإرهابى، قائلاً:"بلغنى خبر الهجوم الإرهابى الذى استهدف مسجدين فى مدينة كرايست تشيرس، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننى إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدى واستنكارى لهذا العمل الجبان الذى تدينه كل الأديان والأعراف والمواثيق الدولية ، لأقدم أحر التعازى وصادق المواساة لفخامتكم وشعبكم الصديق ، سائلاً المولى القدير أن يتغمد المتوفين برحمته ورضوانه وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

 

 

 

 


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