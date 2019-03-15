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الشرطة النيوزيلندية تنتشر لتأمين المساجد فى أنحاء البلاد

الجمعة، 15 مارس 2019 10:41 ص
الشرطة النيوزيلندية تنتشر لتأمين المساجد فى أنحاء البلاد هجوم على مساجد فى نيوزيلاندا
كتبت: إنجى مجدى
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ذكرت موقع "ستاف" النيوزيلندى، أن قوات من الشرطة المسلحة انتشرت خارج المساجد فى جميع أنحاء البلاد، بعد الهجوم الإرهابى الذى استهدف مصلين داخل مسجدين بمدينة كريست تشيرش وراح ضحيته 49 شخصا مسلما.

وأوضح الموقع الإخبارى، الجمعة، أن الشرطة طلبت من المساجد إغلاق أبوابها، فيما توالى المواطنين النيوزلنديين على المساجد فى أنحاء المدينة وتركوا باقات من الزهور وعبارات التعاطف.

وبينما اتبعت معظم المساجد نصيحة الشرطة، فإن مسجد عمر فى منطقة أوكلاند ظل فاتحا أبوابه مع اقتراب موعد صلاة العشاء، بحسب توقيت نيوزيلاندا المحلى.

 

 


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