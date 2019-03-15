"الزراعة" تناشد مزارعى الطماطم الصيفية اتباع الإرشادات تجنبا للأمراض النباتية

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل البستانية بوزارة الزراعة، حزمة من الارشادات والتوصيات الفنية، للزراعات الصيفية خاصة الطماطم الصيفية لزيادة الإنتاج ومواجهة آفة المحصول والأمراض النباتية والإصابات الحشرية خلال الشهر الجارى .

وناشدت المحاصيل البستانية، مزارعى الطماطم بأهمية التواصل مع إدارات البساتين والمكافحة بالمحافظات لتنفيذ التوصيات الصحيحة فى معالجة أى ظاهرة مرضية وحشرية حفاظًا على جودة الإنتاج الكمى والكيفى للمحصول، وكيفية التعرف السريع عليها .

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك لجانًا مشكلة من إدارة الخضر التابعة للإدارة لتقديم جميع الارشادات والتوصيات الفنية لمحصول الطماطم للعروة الصيفى لزيادة الإنتاج، وحل مشاكل جميع المزارعين أن وجدت.

وكشف تقرير المحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية، عن أن من أهم التوصيات الفنية الشهرية لشهر مارس 2019 الخاصة بزراعات الطماطم، إضافة دفعة من السماد بمعدل جوال سوبر فوسفات، و200 كجم سلفات نشادر، و100 كجم سلفات بوتاسيوم للفدان، تضاف الأسمدة سرًا فى الثلث السفلى من الخط ويفضل خربشتها فى التربة قبل الرى، العناية بالرى والعزيق واستمرار الترديم حول النباتات، تجهيز الأرض لزراعة العروة الصيفية العادية، رفع غطاء البلاستيك من زراعات طماطم الأنفاق البلاستيكية.