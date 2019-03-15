الخارجية تحتفل بيوم الدبلوماسية: سنوات طويلة من الدفاع عن مصالح مصر وشعبها

كتب محمد تهامى زكى

تحتفل وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، بيوم الدبلوماسية المصرية، الذى يتم الاحتفال به فى الخامس عشر من شهر مارس من كل عام، إحياءً لإعلان استقلال مصر عن بريطانيا فى ٢٢ فبراير ١٩٢٢.

وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية: "نحتفل بيوم الدبلوماسية المصرية، ذكرى استئناف عمل الخارجية المصرية بعد إعلان استقلال مصر عن بريطانيا فى ٢٢ فبراير ١٩٢٢، سنوات طويلة من العمل الوطنى والدفاع عن مصالح مصر وشعبها".



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وأشار حافظ، إلى أن وزارة الخارجية خصصت هذا العام للاحتفال بالمرأة فى العمل الدبلوماسى، وإبراز ما قدمته من جهد وحققته من نجاحات منذ إقدامها على العمل الدبلوماسي في أوائل ستينيات القرن الماضي، مضيفاً أن الجهاز الدبلوماسى المصرى حريص على أن يعكس الوجه المشرف للمرأة المصرية، حيث كانت وزارة الخارجية المصرية في طليعة مؤسسات الدولة التى منحت للمرأة المصرية مجالاً للتقدم والتفوق، وأن تتبوأ مناصب قيادية فى داخل مصر وخارجها.