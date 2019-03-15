video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 مارس 2019 11:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الخارجية تحتفل بيوم الدبلوماسية: سنوات طويلة من الدفاع عن مصالح مصر وشعبها

الجمعة، 15 مارس 2019 10:38 ص
الخارجية تحتفل بيوم الدبلوماسية: سنوات طويلة من الدفاع عن مصالح مصر وشعبها وزارة الخارجية
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

تحتفل وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، بيوم الدبلوماسية المصرية، الذى يتم الاحتفال به فى الخامس عشر من شهر مارس من كل عام، إحياءً لإعلان استقلال مصر عن بريطانيا فى ٢٢ فبراير ١٩٢٢.

وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية: "نحتفل بيوم الدبلوماسية المصرية، ذكرى استئناف عمل الخارجية المصرية بعد إعلان استقلال مصر عن بريطانيا فى ٢٢ فبراير ١٩٢٢، سنوات طويلة من العمل الوطنى والدفاع عن مصالح مصر وشعبها".

الخارجية عبر تويتر
الخارجية عبر تويتر

 

وأشار حافظ، إلى أن وزارة الخارجية خصصت هذا العام للاحتفال بالمرأة فى العمل الدبلوماسى، وإبراز ما قدمته من جهد وحققته من نجاحات منذ إقدامها على العمل الدبلوماسي في أوائل ستينيات القرن الماضي، مضيفاً أن الجهاز الدبلوماسى المصرى حريص على أن يعكس الوجه المشرف للمرأة المصرية، حيث كانت وزارة الخارجية المصرية في طليعة مؤسسات الدولة التى منحت للمرأة المصرية مجالاً للتقدم والتفوق، وأن تتبوأ مناصب قيادية فى داخل مصر وخارجها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخارجية تحتفل بالمرأة في العمل الدبلوماسي بيوم الدبلوماسية المصرية

اليوم السابع بلس

وزارة الخارجية

يوم الدبلوماسية

يوم الدبلوماسية المصرية




لا تفوتك
شرطة نيوزيلندا تحث المواطنين على تجنب المساجد فى كافة أنحاء البلاد

شرطة نيوزيلندا تحث المواطنين على تجنب المساجد فى كافة أنحاء البلاد

فيديو.. وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

فيديو.. وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

فيديو معلوماتى.. تعرف على مخاطر النوم لساعات طويلة

فيديو معلوماتى.. تعرف على مخاطر النوم لساعات طويلة

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة