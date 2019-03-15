"التعليم العالى": 10 منح دراسية مجانية فى جمهورية رومانيا

كتب وائل ربيعى

عقدت اللجنة المشتركة المصرية الرومانية، الدورة الثالثة، للتعاون الاقتصادى مؤخرًا بالقاهرة وشهدت بحث ومناقشة أوجه التعاون الثنائى بين البلدين التى تم اختيارها بعد ‏دراسة مستفيضة عن المزايا النسبية لكل من البلدين .

ذكر بيان لوزارة التعليم العالى اليوم، أن الدورة تمثل أهمية كبيرى كونها تتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى ‏لعام 2019، ورئاسة رومانيا للاتحاد الأوروبى خلال النصف الأول من عام 2019، وهو ما يعطى بعدًا ‏استراتيجيًا هامًا لانعقادها ويمثل مجال للتعاون بين القارتين.‏

وأكد البيان، أن الجانبين قررا التعاون المباشر بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالى من خلال الاتفاقيات الثنائية، ونشر الكتب العلمية والدوريات، وتبادل المناهج والبرامج التعليمية.

وتلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً من الدكتورة كاميليا صبحى القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول المنح المقدمة من جمهورية رومانيا، والبالغ عددها 10 منح للعام الدراسى 2019/2020

أوضح التقرير أن هذه المنح مقسمة على النحو التالى منحة واحدة للحصول على درجة الدكتوراه، ومنحتان للحصول على درجة الماجستير، وسبع منح للدراسة الجامعية موزعة على "2 مقعد فى مجال الطب، 2 مقعد فى مجال الهندسة، 3 مقعد فى مجال العلوم الزراعية، والطب البيطرى والعلوم الاقتصادية، والعلوم الأدبية".

وأشار التقرير إلى أن آخر موعد لتقديم المستندات المطلوبة للإدارة العامة للبعثات للحصول على هذه المنح هو 7 أبريل 2019، على أن تسلم أوراق الترشيح مستوفاة للسلطات الرومانية قبل 20 أبريل 2019، ويشترط فى المتقدم ألا يحمل الجنسية الرومانية، وليس عضو فى السلك الدبلوماسى أو عضو عائلة دبلوماسى، ولم يسبق له الاستفادة من منحة دراسية من الحكومة الرومانية فى نفس مرحلة التعليم، وألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة "دراسة جامعية وماجستير" و45 عاماً "دراسة الدكتوراه"، ولمزيد من المعلومات يمكن الرجوع للموقع التالى: www.mohecasm.edu.egMain_menuGrantsvalid_GrandRomaina_2019Romaina_2019.jsp

كما أوضح التقرير التزام الجانب الرومانى بتقديم راتب شهرى طبقًا للقواعد المطبقة، والإعفاء من الرسوم الدراسية، وكذا رسوم التسجيل بالجامعات الحكومية وذلك وفقاً للقوانين المطبقة، ولا تشمل المنحة نفقات السفر ذهاباً وعودة، فيما لم يتحمل الجانب المصرى ممثلاً فى الإدارة العامة للبعثات بالوزارة أى نفقات لهذه المنح.