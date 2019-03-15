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الجمعة، 15 مارس 2019 11:10 م
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"البنك التجارى" يتصدر ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى

الجمعة، 15 مارس 2019 11:00 م
"البنك التجارى" يتصدر ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى البورصة المصرية ـ صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تصدر البنك التجارى الدولى، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 9.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 647.6 مليون جنيه، تلتها "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول بلغ 23.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 413.2 مليون جنيه.
   
وجاءت فى المركز الثالث "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 87.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 365.2 مليون جنيه، تلتها "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 72.5 مليون ورقة وبقيمة تداول 211 مليون جنيه، ثم "جلوبال تيلكوم القابضة" بحجم تداول 44 مليون ورقة، وقيمة تداول 206.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
   
وفى المركز السادس جاء "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 16.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 184 مليون جنيه، تلتها "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 250.3 مليون جنيه، وقيمة تداول 181.8 مليون جنيه، ثم "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 10.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 179.2 مليون جنيه، وفى التاسع "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 7.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 176.4 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير " المجموعة المالية هيرمس القابضة" بحجم تداول بلغ 9.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 163.3 مليون جنيه.
 

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