البابا تواضروس يترأس صلوات المزامير بالكاتدرائية صباح السبت

يترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات المزامير فى الثامنة صباح السبت المقبل بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال البابا تواضروس عن الصلاة بالمزامير فى عظة سابقة له، إن سفر المزامير سفر له اعتبار خاص فى الكتاب المقدس، ونظر إليه آباء الكنيسة على إنه قنطرة بين الكتاب المقدس والكنيسة المقدسة وكتب النبى داوود نصف سفر المزامير داود النبى، والنصف الثانى كتبه أناس متنوعون من الذين ينشدون ويرنمون سواء أفراد أو مجموعات.

وأشار البابا إلى أن سفر المزامير، هو السفر الذى يقدم ويشرح حياة الإنسان بكل ما فيها من ضعف أو قوة بكل المشاعر الإنسانية، وكلمة المزامير هى قطع شعرية قيلت على المزمار فلحنت بالموسيقى وصارت أغنيات روحية.