الاحتلال الإسرائيلى يشن ضربات جوية على قطاع غزة

رويترز

سمع دوي انفجارات في قطاع غزة في وقت مبكر اليوم الجمعة، وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم ما وصفها "بمواقع إرهابية" في غزة بعد ساعات من قوله إن صاروخين أطلقا من القطاع على منطقة تل أبيب.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صفارات التحذير من الصواريخ في مناطق قرب الحدود مع قطاع غزة اليوم الجمعة بعد قليل من تنفيذه ضربات جوية على القطاع.

يذكرأن، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى عقد اجتماع أمنى طارئ فى مقر القيادة العسكرية فى منطقة (كيريا) فى تل أبيب، بعد إطلاق صاروخين أمس الخميس.



وذكرت صحيفة (يديعوت احرونوت) الإسرائيلية - التى أوردت النبأ - أن "القبة الحديدية" تم تنشيطها، حيث اعترضت أحد الصاروخين بينما سقط الآخر فى أرض فضاء.