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الإمارات تدين حادث إطلاق النار على مسجدين في نيوزيلندا

الجمعة، 15 مارس 2019 10:16 ص
الإمارات تدين حادث إطلاق النار على مسجدين في نيوزيلندا هجوم نيوزيلندا
أبوظبي (أ ش أ)
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 أدانت دولة الإمارات حادث إطلاق النار الذي استهدف مسجدين وسط مدينة كرايست تشرش في نيوزيلندا، وأدى إلى سقوط عدد من الأبرياء بين قتيل وجريح.

 

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيانه بثته وكالة الأنباء الإماراتية - تضامنها الكامل مع دولة نيوزيلندا الصديقة في مواجهة التطرف والإرهاب ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

 

وجددت الوزارة موقف الإمارات الثابت والرافض للإرهاب بكافة أشكاله، معربة عن تعازيها للحكومة النيوزيلندية وأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

 

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلح على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية إلى 40 قتيلا و20 جريحا.

 

 


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