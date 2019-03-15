video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 مارس 2019 02:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الإسكان تحدد يوم 22 أبريل المقبل آخر موعد لتسليم دار مصر بدمياط الجديدة

الجمعة، 15 مارس 2019 01:00 ص
الإسكان تحدد يوم 22 أبريل المقبل آخر موعد لتسليم دار مصر بدمياط الجديدة مشروع دار مصر- احد مشروعات وزاره الاسكان
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

حددت وزارة الإسكان، يوم الاثنين الموافق 22 أبريل المقبل، موعدا نهائيا لتسليم وحدات دار مصر بمدينة دمياط الجديدة.

من جانبه قال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: قام الجهاز بإعداد برنامج زمنى لتسليم الوحدات الفترة من 12-3-2019 إلى 23-4-2019 وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان (فرع دمياط)، لاستكمال إجراءات تسليم الوحدات للفائزين بها، وإخطار الحاجزين بمواعيد الاستلام، موضحاً أنه سيتم تسليم تسليم وحدات العمارة رقم 175، يوم الأحد 17-3-2019، ووحدات العمارة رقم 174، يوم الإثنين 18-3-2019، ووحدات العمارة رقم 171، يوم الثلاثاء 19-3-2019، ووحدات العمارة رقم 172، يوم الأربعاء 20-3-2019، وتم تخصيص يوم الخميس 21-3-2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 173، يوم الأحد 24-3-2019 ووحدات العمارة رقم 189، يوم الإثنين 25-3-2019، ووحدات العمارة رقم 190، يوم الثلاثاء 26-3-2019، ووحدات العمارة رقم 191، يوم الأربعاء 27-3-2019، وتم تخصيص يوم الخميس 28-3-2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات.

وأوضح أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 192، يوم الأحد 31-3-2019، ووحدات العمارة رقم 182، يوم الإثنين 1-4-2019، ووحدات العمارة رقم 183، يوم الثلاثاء 2-4-2019، ووحدات العمارة رقم 184، يوم الأربعاء 3-4-2019، وتم تخصيص يوم الخميس 4-4-2019 لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارت، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 185، يوم الأحد 7-4-2019، ووحدات العمارة رقم 186، يوم الإثنين 8-4-2019، ووحدات العمارة رقم 178، يوم الثلاثاء 9-4-2019، ووحدات العمارة رقم 179، يوم الأربعاء 10-4-2019، وتم تخصيص يوم الخميس 11-4-2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات.

وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 180، يوم الأحد 14-4-2019، ووحدات العمارة رقم 187، يوم الإثنين 15-4-2019، ووحدات العمارة رقم 188، يوم الثلاثاء 16-4-2019، ووحدات العمارة رقم 169، يوم الأربعاء 17-4-2019، وتم تخصيص يوم الخميس 18-4-2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 170، يوم الأحد 21-4-2019، ووحدات العمارة رقم 49، يوم الإثنين 22-4-2019.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع دمياط الجديدة، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.​

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تسليم الدفعة الثامنة من وحدات المرحلة الأولى بـ"دار مصر" بمدينة القاهرة الجديدة

وزاره الاسكان

مشروع دار مصر

المدن الجديده

مدينه دمياط الجديده




لا تفوتك
الكشف عن قبر أول شهيد من طلاب الجامعة بمظاهرات كوبرى عباس 1935.."صور"

الكشف عن قبر أول شهيد من طلاب الجامعة بمظاهرات كوبرى عباس 1935.."صور"

إنطلاق أول رحلات منتظمة من روما ونابولى إلى مرسى علم أبريل المقبل

إنطلاق أول رحلات منتظمة من روما ونابولى إلى مرسى علم أبريل المقبل

24 فتوى للمتطرفين لتبرير جرائمهم الإرهابية ووضعها فى قالب شرعى.. دار الإفتاء تفند ادعاءاتهم حول مفهوم الجهاد ضمن مشروعها لمواجهة التطرف.. وتؤكد: لا جهاد ضد المسلمين وإنما هو قتل وفساد محرم واستحلال للدماء

24 فتوى للمتطرفين لتبرير جرائمهم الإرهابية ووضعها فى قالب شرعى.. دار الإفتاء تفند ادعاءاتهم حول مفهوم الجهاد ضمن مشروعها لمواجهة التطرف.. وتؤكد: لا جهاد ضد المسلمين وإنما هو قتل وفساد محرم واستحلال للدماء

5 عوامل تنقذ الأهلى من مطب شبيبة الساورة فى موقعة الحسم الأفريقى.. استغلال الفرص التهديفية.. عدم الانسياق وراء استفزازات الضيوف.. استعادة نجوم الأحمر لمستواهم.. التركيز الدفاعى.. والابتعاد عن الضغوط الجماهيرية

5 عوامل تنقذ الأهلى من مطب شبيبة الساورة فى موقعة الحسم الأفريقى.. استغلال الفرص التهديفية.. عدم الانسياق وراء استفزازات الضيوف.. استعادة نجوم الأحمر لمستواهم.. التركيز الدفاعى.. والابتعاد عن الضغوط الجماهيرية

"الوطنية للانتخابات" تعلن جولة إعادة فى الانتخابات التكميلية بمركز أشمون

"الوطنية للانتخابات" تعلن جولة إعادة فى الانتخابات التكميلية بمركز أشمون

فيديو.. هدف "جنش" وموبايل "ساسى" الأبرز فى مران الزمالك قبل رحلة الجزائر

فيديو.. هدف "جنش" وموبايل "ساسى" الأبرز فى مران الزمالك قبل رحلة الجزائر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة