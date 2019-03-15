الأرصاد: طقس السبت معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة

كتب أسامة عبد الحميد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا.

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحه البحريه هناك، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة ووسط وجنوب سيناء.

وعن حالة البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 8 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.