video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 مارس 2019 11:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأردن يدين المذبحة الأرهابية ضد المصلين فى مسجدين بنيوزيلندا

الجمعة، 15 مارس 2019 10:37 ص
الأردن يدين المذبحة الأرهابية ضد المصلين فى مسجدين بنيوزيلندا منفذ الهجوم الارهابى
عمان (أ ش أ)
إضافة تعليق

أدانت الحكومة الأردنية، اليوم الجمعة، المذبحة الأرهابية ضد المصلين فى مسجدين بنيوزيلندا بوسط مدينة كرايست تشرش ، وأدى إلى سقوط عدد من الأبرياء بين قتيل وجريح.

وجددت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" - موقف الأردن الرافض للإرهاب والاعتداء على الآمنين ودور العبادة، واستهداف الأبرياء الذي يعد من أبشع صور الإرهاب، معربة عن تعازي الحكومة الأردنية لضحايا الحادث وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت غنيمات أن هذه الحوادث الإرهابية البشعة تتطلب العمل وفق منهج تشاركي دولي تتضافر من خلاله الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله أمنيا وفكريا.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلح على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية إلى 40 قتيلا و20 جريحا.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيسة وزراء نيوزيلندا: 40 شخصا لقوا مصرعهم فى الهجوم على مسجدين

شاهد ..لحظة الهجوم على مسجدين فى نيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة

العربية: منفذ هجوم نيوزيلندا ترك بياناً معاديا للمهاجرين من 74 صفحة

شرطة نيوزيلندا تحث المواطنين على تجنب المساجد فى كافة أنحاء البلاد

الكنيسة المصرية الأرثوذكسية في نيوزيلندا تنعي ضحايا الهجوم المسلح على مسجدين

الإمارات تدين حادث إطلاق النار على مسجدين في نيوزيلندا

ارتفاع حصيلة المذبحة الإرهابية ضد المصلين بمسجدين فى نيوزيلندا إلى 49 قتيلا

نيوزيلندا

هجوم ارهابى

الهجوم على مسجدين

مسلح

ارهاب

مسجد فى نيوزيلندا




لا تفوتك
وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

فيديو معلوماتى.. تعرف على مخاطر النوم لساعات طويلة

فيديو معلوماتى.. تعرف على مخاطر النوم لساعات طويلة

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة