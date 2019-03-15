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الأحد.. مؤتمر دولى بالأكاديمية العربية للعلوم بحضور وزير النقل

الجمعة، 15 مارس 2019 06:00 ص
الأحد.. مؤتمر دولى بالأكاديمية العربية للعلوم بحضور وزير النقل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
الإسكندرية - أسماء على بدر
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تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فعاليات المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات "مارلوج 8" تحت عنوان "نحو تنافسية عالمية فى قطاع النقل البحرى.. التوجهات المستقبلية للاستثمار فى الموانئ" وذلك فى الفترة من الأحد 17- الثلاثاء 19 مارس 2019، وذلك بحضور الفريق مهاب مميش - رئيس هيئة قناة السويس، المهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتورة دينا الظاهر مديرة قطاع النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اللواء بحرى حاتم القاضى، رئيس اتحاد غرف الملاحه البحرية، السفير اليجاندرو لفان ميندوزا، سفير جمهورية بنما لدى القاهرة، السفير دياب اللوح، سفير دولو فلسطين ومندوبها الدائم حاضر نائب عن وزير النقل الفلسطينى وقنصل بلجيكا، الربان أيمن الجهينى، مدير ميناء ضباء بالمملكة العربية السعودية، الدكتور أحمد تامر مدير مرفأ طرابلس بالجمهورية"، على خليفة، مدير مرفأ صور بالجمهورية اللبنانية

ويناقش المؤتمر مشروعات الاستثمار المستدامة وأهمية محور قناة السويس كمنطقة اقتصادية عالمية واعدة، وأحدث الابداعات والابتكارات التكنولوجية فى الموانئ، والاستثمار البيئى فى الموانئ والمردود الاقتصادى، والعلاقة بين الاستثمار المستدام والتكامل بين المدينة والميناء، وأهمية تطوير الكوادر البشرية لتحقيق رؤية الموانى 2030.

ويصاحب المؤتمر المعرض الدولى السنوى للمعدات والخدمات البحرية للشركات المحلية والعالمية العاملة فى مجال خدمات الموانئ والنقل البحرى ونظم المعلومات والحاسبات، ويعتبر معرض المعدات والخدمات البحرية من المعارض المتخصصة فى مجال النشاط البحرى فى مصر وعلى مستوى الدول العربية، وهو ما يتيح الفرصة لعرض المستجدات فى تكنولوجيا حديثة مستخدمة فى مجال صناعة النقل البحرى والموانئ للشركات والهيئات والمؤسسات العالمية العاملة فى هذا المجال .

 ويهدف المؤتمر الى جذب المتخصصين والخبراء بمجالات النقل البحرى والموانئ البحرية واللوجستيات بما يصب فى صالح تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمشاركة نخبة من المتخصصين من هيئات الموانئ والشركات المتخصصة فى قطاع النقل البحرى على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.                                                  

وتقيم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى هذا المؤتمر سنويًا لزيادة الاستفادة من التقنيات والمستجدات المتلاحقة والحديثة للحاق بركب التطور فى المجال البحرى الدولى خاصة فى قطاع الموانئ والمجتمع اللوجيستى، لاسيما أن حجم التجارة العالمية يتأثر إيجابيًا بمدى التنمية والإبداع للمساعدة فى إدارة الموارد من خلال نهج أكثر استدامة وفاعلية .

 

 

 

 


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