"الآثار": فتح كافة المزارات بأسوان لضيوف منتدى الشباب العربى الإفريقى مجانا

أسوان ندى سليم – عبد الله صلاح

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، أن جميع المزارات الأثرية بمحافظة أسوان ستكون مفتوحة أمام ضيوف منتدى الشباب العربى والافريقى للدخول بالمجان، دون الحصول على أية رسوم للدخول، موضحا أن هذا بموجب قرار وزارى يستهدف ضيوف المنتدى فقط الحاملين لكارت عضوية المنتدى.

وأشار مدير آثار أسوان، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إلى أن كافة المزارات الأثرية على استعداد لاستقبال مختلف الزائرين، حيث تم تجهيز معبد فيلة لخطة تطوير شاملة استهدفت رفع كفاءته بعد أن تم إزالة المخلفات والحشائش المحيطة به، فضلا عن جاهزية معبد أبو سمبل ومعبد كوم أمبو وأدفو وغيرها من المزارات الأثرية الهامة لاستقبال ضيوف المنتدى.

يذكر أن محافظة أسوان بدأت فى استقبال الوفود الشبابية الأفريقية القادمة من مختلف البلدان بالقارة السمراء للمشاركة فى أولى فعاليات المنتدى التى تنطلق غدا بفاعلية للاحتفال بتسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى.