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اعترفات عاطل الجيزة: احترفت تجارة المخدرات وتخصصت فى الإستروكس والفودو

الجمعة، 15 مارس 2019 01:00 ص
اعترفات عاطل الجيزة: احترفت تجارة المخدرات وتخصصت فى الإستروكس والفودو الاستروكس
كتب أحمد الجعفرى
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اعترف العاطل المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة بما نسب إليه وقال فى التحقيقات، أنه يعمل فى تجارة المخدرات وتحديدًا "الأستروكس" و"الفودو"، ويوزعهما على عملائه بالمنطقة.

 

كما اعترف بحيازتها لسلاح نارى بقصد الدفاع عن نفسه، وعليه صدر قرار النيابة بالتحفظ على السلاح والمواد المخدرة وعرضها على المعمل الجنائي والكيماوى، لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها.

 

وتوصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، إلى أن "طه.م" 40 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 12 قضية، يتاجر فى المواد المخدرة.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه وبحوزته 7 كيلو من مخدر الاستروكس والفودو، وفرد خرطوش.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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