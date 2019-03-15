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إحباط تسلل 39 شخصاً من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم

الجمعة، 15 مارس 2019 04:53 م
إحباط تسلل 39 شخصاً من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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تمكنت قوات أمن مطروح، من إحباط تسلل 39 شخصا من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة السلوم بالتحفظ 39 متهما، تم ضبطهم بمعرفة قوات الأمن، أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبي، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.

 

 


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