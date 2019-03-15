أحمد سرحان رئيساً للجنة الاتصالات بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال

كتب هانى الحوتى

وافق مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على إنشاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة المهندس أحمد سرحان عضو الجمعية.

وتهدف اللجنة إلى توعية مجتمع الأعمال بالتطورات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومساهمتها فى تنافسية الصناعة والتجارة والاستثمار وتنمية الأعمال بالإضافة إلى التواصل والتعاون مع كافة منظمات الأعمال والهيئات الحكومية وتذليل العقبات أمام المستثمرين باستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة.

وقال أحمد سرحان، إنه سيتم الترتيب لعقد لقاء للشركات الراغبة فى الانضمام إلى تشكيل اللجنة وجذب كبرى الشركات والخبرات خاصة من الشباب لتفعيل دورهم فى خطة العمل.

وأكد أن اللجنة ستنظم العديد من الفعاليات والأنشطة التى تعمل على وضع رؤية جديدة للتكامل بين رجال الأعمال ووزارة الاتصالات وكافة الجهات التى يتعامل معها المستثمر لتقديم حلول تقنية وتكنولوجية متطور ترفع من كفاءة أداء الشركات والهيئات الحكومية المختلفة من الضرائب والجمارك والاستثمار وغيرها.

ويشارك المهندس أحمد سرحان فى العديد من منظمات الأعمال من بينها غرفة التجارة الأمريكية والجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال وجمعية رجال الأعمال المصريين.