video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 مارس 2019 12:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أحد المصلين بمذبحة نيوزيلندا هاجر من العراق بحثا عن بلد أمن

الجمعة، 15 مارس 2019 11:13 ص
أحد المصلين بمذبحة نيوزيلندا هاجر من العراق بحثا عن بلد أمن هجوم نيوزيلندا
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

حالة من الصدمة سيطرت على والدى أحد المصلين فى المسجدين اللذين تم استهدافهما فى مذبحة مدينة كريست تشرش فى نيوزيلندا، فى ظل عدم معرفة مصير نجلهما.

 

 وفى تصريحات لشبكة CBSN، قال والدى الرجل إن نجلهما البالغ من العمر 35 عاما كان يلقى يصلى الجمعة فى المسجد ولا يعرفان أى شىء عنه. وقالت والدته إنها لا تعرف إذا كان حيا أم ميتا.. فهم ينتظرون سماع أى أخبار عنه وذهبوا إلى موقع المذبحة لمعرفة إذا كان ميتا داخل المسجد.

 

وقال الوالدان إنهما جاءا من العراق إلى المدينة قبل 22 عاما بحثا عن بلد أكثر أمنا، وأشار إلى أن ابنهما يذهب لصلاة الجمعة فى المسجد كل أسبوع.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نجاة منتخب بنجلاديش للكريكيت من هجوم المسجدين فى نيوزيلندا

ارتفاع حصيلة المذبحة الإرهابية ضد المصلين بمسجدين فى نيوزيلندا إلى 49 قتيلا

شاهد ..لحظة الهجوم على مسجدين فى نيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة

نيوزويلندا

اخبار نيوزيلندا

مذبحة نيوزيلندا

اطلاق نار على مسجد

ارهاب فى نيوزيلندا




لا تفوتك
وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة